Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter Motorradfahrer

Erfurt (ots)

Eine Funkstreifenwagenbesatzung hielt am frühen Freitagmorgen auf der Nordhäuser Straße einen Motorrad-Fahrer an. Nachdem die Polizisten bei dem 31-jährigen Mann einen Drogenvortest durchführten, zeigte dieser ein positives Ergebnis an. Der Mann musste sein Motorrad stehen lassen und zur Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle kommen. Er erhielt aufgrund der Fahrt unter Drogen eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (CD)

