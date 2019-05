Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb bei Jeansklau erwischt

Erfurt (ots)

Der Diebstahl einer Jeanshose ist am Donnerstagmittag für einen 18-Jährigen gehörig schief gegangen. Der junge Mann verschwand zunächst mit zwei Jeanshosen in der Umkleidekabine. Als der Mann mit nur noch einer Jeanshose aus der Kabine kam und von den Verkäuferinnen zur Rede gestellt wurde, stritt der 18-Jährige den Diebstahl der Hose ab. Er schubste eine Verkäuferin und wollte danach weglaufen. Beherzte Zeugen konnten ihn glücklicherweise aufhalten. Die gestohlene Hose trug er unter seiner eigenen Hose. Der junge Mann hatte die Diebstahlsicherung in der Umkleidekabine von der Kleidung entfernt. (CD)

