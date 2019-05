Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durstiger Schnapsdieb

Erfurt (ots)

Sehr durstig muss ein Mann am Donnerstag gewesen sein, der sich am frühen Nachmittag in einem Geschäft in der Nordhäuser Straße eine Flasche Schnaps kaufen wollte. Als er mit seiner EC-Karte an der Kasse den Schnaps bezahlen wollte, funktionierte die Geldkarte aber nicht. Daraufhin trat der Mann einen Schritt zurück, machte sich die Flasche auf und trank diese zur Hälfte leer. Danach verließ er das Geschäft. Die Polizei suchte das Umfeld nach dem Mann ab, konnte ihn aber nicht mehr auffinden. (CD)

