LPI-EF: Lkw-Fahrer sorgte für Verwirrung

Landkreis Sömmerda / Kölleda (ots)

In Kölleda sorgte ein Lkw-Fahrer am Donnerstagvormittag auf einem Firmengelände für Verwirrung der Mitarbeiter. Der 34-Jährige zog sich in seinem Lkw aus und lief über das Firmengelände. Die besorgten Mitarbeiter informierten die Polizei und den Rettungsdienst. Es stellte sich heraus, dass der Mann aus Rumänien zuvor Drogen eingenommen hatte. Aufgrund seines verwirrten Zustandes musste er in ein Klinikum gebracht werden. Weiterhin wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet. (CD)

