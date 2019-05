Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Gartenhaus

Landkreis Sömmerda (ots)

Der Besitzer eines Kleingartens in Weißensee musste am Donnerstag feststellen, dass bei ihm in die Gartenlaube eingebrochen wurde. Er war längere Zeit nicht in seinem Garten gewesen. Aus der Laube fehlten eine Kettensäge, Gartenpumpe, Motorsense, ein Hauswasserwerk sowie ein Gartenpool im Gesamtwert von 1.000 Euro. Die Einbrecher hinterließen dem Eigentümer 200 Euro Sachschaden. (CD)

