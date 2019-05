Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verschreckt

Erfurt (ots)

Im Ortsteil Erfurt-Urbich hat eine 70-jährige Frau am frühen Freitagmorgen einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Dieser hatte versucht in das Haus der Rentnerin zu gelangen. Nachdem er vergeblich versucht hatte eine Tür aufzubrechen, wollte er durch ein Fenster in das Haus einsteigen. Noch ehe der Einbrecher an sein Ziel kam, wurde die Rentnerin zum Glück durch die lauten Geräusche munter. Sie schrie so laut, dass dem Unbekannten nichts anderes übrig blieb, als wegzurennen. (CD)

