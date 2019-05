Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher waren in Rohrborn

Landkreis Sömmerda (ots)

Einbrecher suchten in der Nacht zum Mittwoch in Rohrborn ein Vereinsgebäude auf, zerstörten die Türen und verursachten hohen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Selbst vor zwei Containern machten sie keinen Halt. Mit Musikboxen, Getränken, einem Gasbrenner und einer Gasflasche verschwanden die Täter wieder vom Gelände. Der Wert der Diebesbeute beläuft sich auf 2.000 Euro. (CD)

