Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwedische Gardinen

Erfurt (ots)

Nachdem die Erfurter Kriminalpolizei am 07. Mai nach mehreren Wohnungsdurchsuchungen und der Sicherstellung von über 8 kg Rauschgift, Bargeld und einer Schreckschusswaffe einen 33-Jährigen und eine 34-Jährige vorläufig festgenommen hat, wurden die beiden Tatverdächtigen gestern in Erfurt dem Haftrichter vorgeführt. Gegen das Duo wurde Haftbefehl erlassen. Beide wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überstellt. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell