Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Professionelle Diebe

Erfurt (ots)

Auf professionelle Art und Weise müssen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in einem Keller in der Iderhoffstraße vorgegangen sein, um an fünf Mountainbikes zu gelangen. Die fünf hochwertigen Bikes waren allesamt in einem Gemeinschaftskeller abgestellt. Obwohl diese angeschlossen waren, gelang es den Tätern die Schlösser zu knacken und die Mountainbikes im Gesamtwert von 6.000 Euro zu stehlen. Wer hat möglicherweise Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 117739 entgegen. (CD)

