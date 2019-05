Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer

Erfurt (ots)

Ein Autofahrer fuhr am Mittwochabend auf der Bonifaciusstraße so unsicher, dass er von Polizeibeamten angehalten wurde. Nachdem der 29-jährige Renault-Fahrer in das Alkoholmessgerät gepustet hatte, zeigte dieses einen Wert von fast 1,7 Promille an. Der Mann musste zur Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle kommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (CD)

