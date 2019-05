Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sattelschlepper gegen Verkehrsschild gefahren - Sömmerda

Erfurt (ots)

In Rohrborn ist ein Sattelschlepper am Montag gegen ein Verkehrszeichen gefahren und hat dieses dabei abgerissen. Der Fahrer des Lkw hatte im Bereich einer Kurve das große Fahrzeug gewendet. Der Sattelschlepper war voll mit neuen Autos beladen. Nach dem Unfall fuhr der Lkw-Fahrer in Richtung Sömmerda weg und hinterließ am Unfallort 150 Euro Sachschaden. Ob es an dem Lkw zum Schaden kam, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher eingeleitet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell