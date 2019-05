Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Wildunfälle im Landkreis - Sömmerda

Erfurt (ots)

Allein vier Wildunfälle ereigneten sich am Dienstag im Landkreis Sömmerda. Die Rehe liefen in den Morgen- und Abendstunden vor die Autos. Die Unfälle ereigneten sich auf der Bundesstraße 85, in der Nähe von Olbersleben, bei Henschleben, Wundersleben und auf der Straße zwischen Leubingen und Weißensee. Ein Teil der Rehe verstarb an der Unfallstelle. An allen Autos kam es zum Sachschaden. (CD)

