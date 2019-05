Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen - Erfurt

Erfurt (ots)

Während der Tageszeit brachen unbekannte Täter am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Hochheim ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten sämtliches Mobiliar. Die Bewohner waren nicht zu Hause und stellten am Nachmittag den Einbruch fest. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Schmuck in unbekanntem Wert gestohlen. Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell