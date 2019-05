Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe - Erfurt

Erfurt (ots)

Eine gute Gelegenheit bot sich am Dienstag für einen Dieb, der am Mittag in Melchendorf die Handtasche einer Frau ergatterte. Die 89-Jährige hatte gerade eingekauft und an einem Packtisch die Einkäufe in ihrer Tasche verstaut. Ihre Handtasche legte sie in dieser Zeit ab. Der Dieb muss einen kurzen unbeobachteten Moment genutzt haben, um die schwarze Handtasche der Rentnerin zu stehlen. In dieser befanden sich das Portemonnaie mit Geldkarte und Schlüssel. Nachdem die Frau den Diebstahl bemerkte, erstattete sie bei der Polizei Anzeige. (CD)

