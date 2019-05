Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb gestellt - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Dieb lief am Montagabend zufällig zwei Polizeibeamten in Erfurt in die Arme. Das Duo fuhr gerade Streife als ihnen der 36-Jährige auffiel, der völlig außer Atem die Magdeburger Allee entlang rannte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aus einem Geschäft ganz in der Nähe zwei Daunendecken im Wert von über 1000 EUR gestohlen hat. Neben der unhandlichen Beute hatte der Dieb auch noch Rauschgift dabei. (JS)

