Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sprit abgezapft - Sömmerda

Erfurt (ots)

Verwundert war eine 61-jährige Frau, als sie am Sonntag in Altenbeichlingen mit ihrem Skoda losfahren wollte. Der Skoda ließ sich nicht mehr starten, so dass die Frau aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt den Abschleppdienst rufen musste, der das Auto in die Werkstatt brachte. Dort stellte man fest, dass der Tank des Autos aufgebohrt und leer war. Sie hatte den grünen Skoda über das Wochenende An der Mühle abgestellt. Der Frau entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu dem Diebstahl geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

