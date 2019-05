Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kamen in Gartenlauben - Erfurt

Erfurt (ots)

Mindestens drei Gartenlauben wurden von Einbrechern am vergangenen Wochenende in einer Kleingartenanlage der Motzstraße aufgesucht. Die Täter müssen enorm viel Kraft und aufgebracht haben, um in die Lauben zu gelangen. Um vermutlich nicht erkannt zu werden, rissen sie Teile der Beleuchtung von der Wand und durchkämmten schließlich das Inventar der Gartenlauben. Noch ist nicht bekannt, was die Täter erlangt haben. Der Sachschaden allerdings wird auf 1.200 Euro geschätzt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell