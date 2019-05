Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Wohnung - Erfurt

Erfurt (ots)

Gerade noch einmal glimpflich ist am Montag der Brand in einer Wohnung im Bereich der Großen Ackerhofsgasse ausgegangen. Am späten Nachmittag ging die Brandmeldung über die Rettungsleitstelle bei der Polizei ein. Wie sich später herausstellte, hatte ein 47-jähriger Bewohner ein Kleidungsstück im Bereich des Herdes liegen gelassen. Da der Herd offensichtlich noch in Betrieb war, kam es zur Entzündung der Kleidung. Nachdem der Brand bemerkt wurde, mussten die Bewohner das Haus verlassen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Brand konnte gelöscht werden, so dass es zu keinem größeren Sachschaden kam. (CD)

