LPI-EF: Dieb mit Spendenkasse geflohen - Erfurt

Erfurt (ots)

Flotte Beine bekam ein junger Mann am Montag in einem Geschäft am Fischmarkt. Er betrat am späten Nachmittag den Laden und schaute sich dort länger um. Da der Mann offensichtlich keine Kaufabsichten hatte, bat ihn die Verkäuferin das Geschäft zu verlassen. Daraufhin schnappte sich der Mann eine Spendenkasse, die auf dem Tresen stand und rannte auf die Straße in Richtung Rathausgasse. Zufällig kam ein Passant vorbei, der die Situation erkannte und dem Dieb zu Fuß bis zur Hefengasse folgte. Der Dieb bedrohte den Zeugen mit einem spitzen Gegenstand, so dass dieser den Mann laufen ließ. In der Spendenkasse befand sich ein kleiner Geldbetrag. Der unbekannte Dieb war ca. 185 cm groß, sehr schlank und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Hose und eine ebenfalls schwarze Mütze. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben und Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich unter der Vorgangsnummer 116262 beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0 zu melden. (CD)

