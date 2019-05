Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rollator gestohlen - Erfurt

Erfurt (ots)

Einer 68-jährigen Rentnerin ist in der Nacht zum Montag im Erfurter Rieth der Rollator gestohlen worden. Sie hatte den Rollator im Hausflur ihres Wohnhauses in der Mainzer Straße abgestellt. Als sie am Vormittag in den Hausflur kam, stand der Rollator nicht mehr an dem Platz. Da die Geschädigte aufgrund ihrer Schwerbehinderung den Weg zur Polizei ohne den Rollator nicht bewältigen konnte, nahmen die Beamten die Anzeige nicht auf der Dienststelle, sondern bei der Seniorin auf. (CD)

