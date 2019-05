Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann hinter Gitter

Erfurt (ots)

Am Samstagabend hat die Polizei in Erfurt einen 30-jährigen Mann festgenommen. Gegen den Mann lagen insgesamt vier Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Erfurt und Coburg, u.a. wegen Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Insgesamt muss der Mann für drei Jahre und einen Monat hinter Gitter. Er wurde noch am gleichen Tag in ein Thüringer Gefängnis gebracht. (CD)

