Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Traktor mit falschen Kennzeichen

Landkreis Sömmerda (ots)

Mit zwei verschiedenen Kennzeichen fuhr am Freitag ein Traktor auf der Bundesstraße 86 bei Günstedt. Der Traktor-Fahrer wurde daraufhin von der Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass beide Kennzeichen nicht an den Schlepper gehörten. Eines der beiden Kennzeichen gehörte an einen Wohnwagen. Der 53-jährige Fahrer erhielt eine Anzeige und musste seine Fahrt an Ort und Stelle beenden. (CD)

