Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe mit grünem Daumen

Landkreis Sömmerda / Kölleda (ots)

Sehr wählerisch zeigten sich Diebe am Freitag in Kölleda. Diese gelangten trotz Umzäunung über Nacht auf das Außengelände eines Blumengeschäfts und entwendeten dort zwei größere Blumentöpfe mit japanischen Ahornpflanzen und eine Deko-Figur im Gesamtwert von 500 Euro. Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen durch die Geschädigten bemerkt und angezeigt. (CD)

