Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzte Frau bei Unfall

Erfurt (ots)

Am Sonntagnachmittag sind auf der Alfred-Hess-Straße zwei Autos aufeinandergeprallt, nachdem eine 76-jährige Renault-Fahrerin über die Kreuzung an der Espachstraße gefahren kam. Ihr Auto prallte auf der Kreuzung mit einem Mazda zusammen und kam von der Straße ab. Der Renault fuhr gegen einen Baum, der durch den Aufprall umkippte und das Dach eines parkenden Wohnmobils beschädigte. Das Auto der Rentnerin kam an einem Zaun zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Der Schaden wird auf insgesamt 9.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell