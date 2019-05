Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger angefahren

Erfurt (ots)

Ein Fußgänger wurde am späten Samstagnachmittag in der Brühlervorstadt von einem VW angefahren und dabei verletzt. Der 58-jährige Fahrer wollte rückwärts aus einer Einfahrt fahren, nachdem er einen Fahrgast abgesetzt hatte. Beim Rückwärtsfahren übersah er den 67-jährigen Fußgänger, der hinter dem Transporter lief. Der Fußgänger wurde von dem Fahrzeug erfasst, so dass er stürzte und sich dabei verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell