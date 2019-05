Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer war betrunken

Erfurt (ots)

Besorgt zeigte sich am Freitag die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Erfurt. Sie verkaufte am frühen Abend einem Autofahrer Alkoholische Getränke. Der Kunde machte auf die Frau einen alkoholisierten Eindruck und als sie sah, dass der Mann trotz seines Zustandes in sein Auto stieg und damit wegfuhr, verständigte sie die Polizei. Anhand der genauen Angaben war es den Beamten möglich, den Fahrer zu ermitteln. Der 64-Jährige war inzwischen mit seinem Auto zu Hause angekommen. Allerdings reagierte er nicht auf das Klingeln und Klopfen der Polizisten, so dass erst mit Hilfe eines Schlüsseldienstes seine Wohnung geöffnet werden konnte. Der Mann schlief bereits und musste geweckt werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte fast 1,9 Promille an. Er musste er mit zur Polizeidienststelle kommen und sich dort der Blutentnahme unterziehen. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell