Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach VW Polo

Erfurt (ots)

Seit Freitag fahndet die Polizei nach einem blauen VW Polo mit Jenaer Kennzeichen, der in der Erfurter Altstadt gestohlen wurde. Die Besitzerin hatte den Wagen am Donnerstagmittag im Bereich der Straße "Am Hügel" geparkt. Als sie einen Tag später zu ihrem Auto wollte, war dieser verschwunden. Sie zeigte daraufhin den Diebstahl bei der Polizei an. Der Wert des Autos wird auf 2.000 Euro geschätzt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell