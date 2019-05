Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Junge Frau beraubt

Erfurt (ots)

Einen großen Schrecken erlitt am Samstag eine 20-jährige Frau in der Erfurter Innenstadt. Sie war in der Nacht gerade auf dem Heimweg, als sie plötzlich zu Boden gestoßen wurde. Ein dunkel gekleideter Mann entriss ihr mit Gewalt die Handtasche und flüchtete. Unter Schock setzte die junge Frau ihren Heimweg fort. An einer Kreuzung fand sie ihre Handtasche wieder. Allerdings hatte sich der Dieb bedient und über 1.000 Euro Bargeld gestohlen. Der Mann war ca. 180 bis 185 cm groß, von normaler Statur und trug die Kapuze über den Kopf. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte in Richtung Friedrich-Engels-Straße. Wer hat gegen 00:05 Uhr im Bereich der Fritz-Büchner-Straße Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht und kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 114518 an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell