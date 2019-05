Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahren ohne Fahrererlaubnis und unter Drogen

Sömmerda (ots)

Im Rahmen eine Verkehrskontrolle wurden am 04.05.2019 gegen 01:45 Uhr in Sömmerda, Weißenseer Straße ein Motorrad ohne amtliche Kennzeichen angehalten. Auf Nachfrage gab der 37 jährige Fahrzeugführer an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Gegen den 37 Jährigen wurden Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogen und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen. (wo)

