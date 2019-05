Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unerlaubter Entfernen vom Unfallort

Weißensee (ots)

Am 04.05.2019 gegen 11:00 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in Weißensee die Burgstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache ist das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und touchierte mit der rechten Seite eine angrenzende Mauer. Anschließend verließ der Fahrer die Unfallstelle unerlaubt. An der neu verputzten Fassade der Mauer entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Laut Zeugen könnte es sich bei dem Tatfahrzeug um einen Traktor mit Anhänger handeln, welcher zur Tatzeit in der Burgstraße gesehen wurde.

Hinweise zum Fahrer oder zum Tatfahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda unter der Tel.: 03634 336 0 (wo)

