LPI-EF: Fahren unter Drogen mit gestohlenem Fahrzeug

In der Nacht von Freitag auf Samstag stellten Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd in der Haarbergstraße einen Fahrzeugführer fest, der augenscheinlich Probleme hatte, die Fahrspur zu halten. Ein Vortest zeigte bald, dass der 26-jährige Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme, eine Strafanzeige und die Unterbindung der Weiterfahrt waren die Folge. Nachdem er entlassen worden war, erfuhren die Beamten, dass das Fahrzeug am Freitagnachmittag gestohlen worden war. Allerdings hatten sie den Fahrzeugschlüssel vorher sichergestellt und konnten den VW sodann der Eigentümerin zurückgeben. Sie hatte in aller Eile den Schlüssel an der Kofferraumklappe stecken gelassen; diese Gelegenheit hatte der Dieb genutzt. Dumm nur für ihn, dass seine Personalien bekannt waren und ihn nun auch diese Anzeige erwartet. (MC)

