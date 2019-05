Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Arbeitskleidung gestohlen

Sömmerda (ots)

Als Bauarbeiter am Donnerstagmorgen ein Baugebiet in Sömmerda betraten, erwartete sie eine böse Überraschung. Diebe hatten den Feiertag ausgenutzt, um einen Baucontainer aufzubrechen. Ein Bagger, welcher extra als Einbruchschutz vor der Containertür geparkt war, hielt die Diebe nicht davon ab, in den Container zu gelangen. Die Diebe hatten es auf Getränke und Arbeitskleidung im Wert von mehreren hundert Euro abgesehen. An der Containertür wurde erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro angerichtet. (JN)

