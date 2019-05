Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnanhänger losgerollt

Erfurt (ots)

Ein Anhängermanöver eines Wohnwagens ist für den Besitzer am Donnerstagmittag unglücklich verlaufen. Der Wohnwagenanhänger war zwischen parkenden Autos in einer Parklücke der Elisabethstraße eingeparkt. Um den Anhänger an seinen VW anhängen zu können, rollte der 69-jährige Besitzer zusammen mit einer Frau den Anhänger aus der engen Parklücke auf die Straße. Nach wenigen Metern versagte jedoch die Feststellbremse des Wohnanhängers, so dass dieser los rollte und gegen einen parkenden Skoda stieß. Verletzt wurde zum Glück niemand, so dass es beim Sachschaden blieb. (CD)

