Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer

Erfurt (ots)

Ein sattes Nachspiel wird für einen 55-jährigen Autofahrer die Fahrt mit seinem Auto haben, die er am Dienstagabend in einen Einkaufsmarkt nach Erfurt-Mittelhausen unternahm. Der Mann fiel einem Zeugen auf, da er nach Alkohol roch. Als der Zeuge ihn schließlich mit dem Auto wegfahren sah, verständigte er die Polizei. Durch das aufmerksame Handeln konnte der Autofahrer schnell ermittelt werden. Dieser war inzwischen schon zu Hause angekommen. Nachdem der Mann in das Messgerät gepustet hatte und der Wert über 2,6 Promille anzeigte, kam er nicht um die Blutentnahme herum. Seinen Führerschein musste er abgeben. Weiterhin erhielt er eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (CD)

