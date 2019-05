Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Selbst ist der Mann - Erfurt

Erfurt (ots)

Für Aufregung hat ein 38-jähriger Mann am Mittwoch in der Hans-Seiler-Straße gesorgt. Der Mann schlug in den frühen Morgenstunden mit einem Stein im Erdgeschoss die Fensterscheibe einer Wohnung ein. Danach verschwand der Mann in der Wohnung. Ein besorgter Zeuge beobachtete den Mann und alarmierte die Polizei, da er vermutete, dass es sich um einen Einbrecher handeln könnte. Die Beamten waren innerhalb weniger Minuten vor Ort und stellten den 38-Jährigen in der Wohnung fest. Hierbei war schnell klar, dass der alkoholisierte Mann dort tatsächlich wohnte und dieser seine Wohnungsschlüssel verloren hatte. In seiner misslichen Lage hatte sich der Mann selbst geholfen. (CD)

