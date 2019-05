Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand auf Balkon - Erfurt

Erfurt (ots)

Der Brand auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergallee löste am Dienstagabend den Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Das Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte verhindert werden. Allerdings wurden Balkonmöbel beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ursache für den Brand könnte ersten Erkenntnissen zufolge eine brennende Zigarette gewesen sein, die zur Entzündung der Balkonverkleidung führte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Während der Einsatzmaßnahmen musste die angrenzende Fahrbahn bis ca. 19:30 Uhr abgesperrt werden. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

