Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rasentraktor weg - Erfurt

Erfurt (ots)

Der Diebstahl eines Rasentraktors wurde am Dienstag der Erfurter Polizei angezeigt. Der Traktor stand auf einem Firmengelände in der Gewerbestraße in Vieselbach, bis die Täter dorthin gelangten und den Rasentraktor mitsamt Schneeketten über eine Wiese vom Gelände fuhren. Die Täter beschädigten bei dem Diebstahl auch den Zaun. Der Wert des Traktors wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0 entgegen. (CD)

