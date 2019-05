Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von hochwertigem Bike - Erfurt

Erfurt (ots)

Zwei Bikes und eine Kabeltrommel mit Kupferkabel fielen Einbrechern in einem Keller der Brühlerstraße in die Hände. Die Täter knackten die Schlösser und gelangten somit an die Beute im Gesamtwert von fast 4.400 Euro. Eines der Bikes, ein blaues Rad der Marke Giant, hatte allein bereits einen Wert von rund 3.700 Euro.(CD)

