Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Satte Zechprellerin - Erfurt

Erfurt (ots)

Erfurts bekannteste Feinschmeckerin schlug am ersten Maifeiertag in der Erfurter Altstadt zu. In einem Restaurant genehmigte sie sich am Mittag ein Schnitzel, sowie Bier, Wein und Cocktails im Wert von über 50 Euro. Erst als sie nicht bezahlen konnte, erkannten die Angestellten die 52-jährige Zechprellerin und verständigten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, gönnte sich die gesättigte Frau ein Mittagsschläfchen an einem Tisch. Sie wurde der Gaststätte verwiesen und wegen Zechbetrugs angezeigt. (JN)

