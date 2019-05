Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrssünder bei Kontrollen ertappt

Sömmerda (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda führten am Mittwochmorgen an unterschiedlichen Orten im Landkreis Verkehrskontrollen durch. In Beichlingen konnte ein Mann festgestellt werden, wie dieser mit einem Pkw Honda fuhr, obwohl das Fahrzeug nicht zugelassen war. In Herrenschwende wurde ein VW-Fahrer unter Alkoholeinluss angehalten. Seinen Pkw steuerte der Mann mit 1,3 Promille Atemalkoholkonzentration. Eine Blutentnahme wurde bei ihm veranlasst. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. (FR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell