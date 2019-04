Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hanebüchene Anrufe - Landkreis Sömmerda

Erfurt (ots)

Aktuell kommt es im Landkreis Sömmerda wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Mehrere Senioren meldeten sich bei der Polizei und teilten mit, dass sie von Unbekannten aufgefordert wurden, Beträge zwischen 1500 und 2000 EUR zu überweisen. Angeblich hatten sie hohe Geldbeträge oder Autos gewonnen und sollten nun ihre Gewinne mit kleinen Summen auslösen. Das Geld würde angeblich die Notar- bzw. Anwaltskosten decken. Glücklicherweise fiel keiner der Senioren auf die Masche herein. Alle beendeten die Gespräche und informierten die Polizei. Weniger Glück hatte ein 62-Jähriger. Der Mann ließ sich von angeblichen BKA Mitarbeitern unter Druck setzen. Sie gaukelten ihm vor, dass er eine Haftstrafe im Ausland anzutreten hätte und dies nur durch die Zahlung von 17 000 EUR verhindert werden könne. Der Mann überwies gutgläubig knapp 5000 EUR als "erste Rate" und zeigte erst Tage später den Betrug bei der Polizei an. Die Polizei weist erneut daraufhin, niemals Geld an Fremde zu überweisen oder Auskünfte über Vermögen (Geld, Schmuck, Münzsammlungen usw.) zu geben. Lassen Sie sich nicht täuschen oder unter Druck setzen. Beenden sie Telefongespräche und informieren sie die Polizei. Sollten Sie von vermeintlichen Verwandten am Telefon nach Geld gefragt werden, fragen sie unter den ihn bekannten Nummern selbst bei ihnen nach und vergewissern sie sich über die Richtigkeit. Staatsanwaltschaft, Gericht und Polizei werden sich niemals telefonisch bei Ihnen melden um Forderungen zu stellen und dubiose Konten zum Geldtransfer angeben. Ziehen sie Freunde und Verwandte hinzu falls sie sich unsicher sind und übergeben sie niemals Geld an Mittelsmänner. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell