Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer verletzt - Erfurt

Erfurt (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 46-jähriger Fahrradfahrer, als er am Montagmorgen auf der Clara-Zetkin-Straße mit einer Radfahrerin zusammenprallte. Er wollte an der 16-jährigen Fahrradfahrerin rechts vorbeifahren, als diese aber in eine Einfahrt abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrräder, wobei der Mann verletzt wurde. Er musste in das Krankenhaus gebracht werden. (CD)

