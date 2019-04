Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Schulen - Erfurt

Erfurt (ots)

Der Polizei wurden am Montag zwei Einbrüche in Schulen in Erfurt-Daberstedt und auch in der Krämpfervorstadt angezeigt. Die Täter brachen in beiden Fällen in die Sekretariate ein und brachen dort Schränke auf. Sicherlich hatten sich die Einbrecher von ihrer Beute mehr erhofft, als diese am Ende ausfiel. Die Einbrecher verschwanden mit ca. 30 Euro Bargeld und leeren Geldkassetten. Der Sachschaden wurde noch nicht beziffert. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell