Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebesgut im Rucksack - Erfurt

Erfurt (ots)

Schwer zu tragen hatte ein 35-jähriger Mann am Montagabend in Erfurt. Der Mann wurde von Beamten des Inspektionsdienstes Erfurt-Nord am Ilversgehofener Platz kontrolliert. Als die Polizisten seinen Rucksack durchsuchten, kam ein Akkuschrauber zum Vorschein, der bei der Polizei seit drei Jahren in Fahndung stand. Das war aber noch nicht alles, er hatte auch noch einen Werkzeugkoffer mit Bohrmaschine in dem Rucksack. Das letztere Werkzeug stand zwar nicht in Fahndung, wurde aber vorsorglich sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. (CD)

