Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitfahrgelegenheit mit unangenehmen Ende - Erfurt

Erfurt (ots)

Eine schlechte Erfahrung musste eine 20-jährige Frau aus dem Landkreis Meißen am Montag machen. Sie hatte sich über das Internet eine günstige Mitfahrgelegenheit von Dresden nach Erfurt gesucht und diese schließlich auch gefunden. Sie wurde in Dresden von einem polnischen Autofahrer mitgenommen. Noch nicht am Ziel angekommen, machte der Autofahrer am späten Abend bei Mönchenholzhausen eine Pause, unter dem Vorwand eine Zigarette rauchen zu wollen. Nachdem auch die junge Frau aus dem Auto stieg, täuschte er ihr vor, dass das Auto nicht mehr zu öffnen sei, da die Schlüssel noch im Auto steckten. Er nutzte die Hilfsbereitschaft der jungen Mitfahrerin aus, indem er sie in der Zwischenzeit nach einem spitzen Gegenstand zum Öffnen der Tür suchen ließ. Während sich die Frau kurz von dem Auto entfernte, stieg der Mann in seinen dunklen Opel ein und fuhr in Richtung Autobahn davon. Allerdings befanden sich noch die Handtasche und Reisetasche der jungen Frau im Auto. Neben ihrem Handy, Bargeld, Ausweisdokumenten gelangte der dreiste Autofahrer so noch an diverse Geldkarten. Die junge Frau erstattete noch am gleichen Abend bei der Polizei Anzeige. (CD)

