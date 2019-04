Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeugdiebstahl aus Firma - Sömmerda

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen wurde der Polizei der Einbruch in eine Fima in Weißensee bekannt. Ein Mitarbeiter des Betriebes stellte am frühen Montagmorgen den Einbruch fest. Die Täter brachen sämtliche Schränke auf und entwendeten Winkelschleifer, Akkuschrauber, Schlagbohrer und Ladegeräte im Gesamtwert von ca. 1.600 Euro. Bei dem Einbruch verursachten die Täter auch rund 100 Euro Sachschaden. Vermutlich nutzten die Täter das Wochenende, um den Einbruch zu begehen. (CD)

