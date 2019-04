Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Simson-Diebstahl - Erfurt

Erfurt (ots)

Diebe haben es in der Sulzer Siedlung auf eine Simson Enduro abgesehen, die in einer Garage am Sömmerdaer Weg abgestellt war. Der Besitzer stellte am Freitagmittag den Diebstahl seiner rot/grauen Enduro fest. Die Diebe hatten es wahrscheinlich so eilig, dass sie bei ihrer Tat noch ein anderes Moped in der Garage umwarfen. Der Wert der Enduro wird auf 1.500 Euro geschätzt. (CD)

