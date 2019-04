Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handfester Streit in Straßenbahn - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Streit führte am Sonntagabend in einer Straßenbahn im Erfurter Norden zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Die zwei 36-Jährigen und der 18-Jährige fuhren zusammen von der Vilnius-Passage in Richtung Stadtmitte, als die beiden älteren Männer den Jüngeren festhielten und ihn ins Gesicht schlugen. Eine andere Personengruppe half dem jungen Mann über und griff schlichtend ein, so dass die beiden Angreifer von dem leicht verletzten 18-Jährigen abließen. Gegen die beiden Männer wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. (CD)

