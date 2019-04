Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin verletzt - Sömmerda

Erfurt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 54-jährige Fahrradfahrerin am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda zu. Sie kam auf dem Radweg der Weißenseer Straße gefahren und wollte den Einmündungsbereich zum Scherndorfer Weg überqueren. Ein 54-jähriger Autofahrer wollte in dem Moment abbiegen, so dass es dabei zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin kam. Die Radfahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (CD)

