Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pflanzen verschwunden - Sömmerda

Erfurt (ots)

Aus einer Kleingartenanlage in Großneuhausen wurden in der vergangenen Woche die frischen Einpflanzungen einer 69-jährigen Rentnerin gestohlen. Ohne größeren Schaden zu verursachen, gelangten die Diebe in den Garten und gruben die erst vor wenigen Tagen mühevoll gepflanzten Bäume und Sträucher aus. Die Diebe trugen neben einem Japanischen Ahorn, einen Perückenbaum, Fliederbaum und Ginsterstrauch aus dem Garten. Der Wert der Gewächse wird auf rund 100 Euro geschätzt. Wer hat in der Nacht zum Freitag Personen im Bereich der Kleingartenanlage beobachtet und kann Hinweise zum Verbleib der Pflanzen geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

